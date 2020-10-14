Заблудившегося в лесу Ляховичского района грибника нашли на третьи сутки

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе заблудившегося в лесу грибника нашли на третьи сутки, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Просьба о помощи в поиске жителя деревни Новоселки спасателям поступила утром 13 октября. Со слов родственников, 11 октября примерно в 7 часов утра мужчина ушел за грибами в лес в 1,5 км северо-западнее деревни и заблудился. Мобильная связь с ним отсутствовала.

Вместе со спасателями в поисках были задействованы сотрудники милиции, работники лесхоза, местное население. После полудня мужчину нашли в 5 км от деревни. "Несмотря на то, что в лесу мужчина провел двое суток, в госпитализации он не нуждался", - отметили в УМЧС.

Спасатели напоминают: при походе в лес следует обязательно взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Также нужно не забыть заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.-0-