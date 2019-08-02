Заблудившегося в лесу мальчика нашли в 20 киллометрах от места потери

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатилетний мальчишка, заблудившийся в лесу в Кличевском районе, найден более чем в 20 км от того места где он пропал, сообщается в Telegram-канале МВД Республики Беларусь.
В дежурную часть Кличевского РОВД позвонил житель д. Суша, который сообщил, что его 15-летний сын с приятелем встретили разыскиваемого мальчика в деревне. С ним все хорошо. Поиск прекращен.
МВД Беларуси выражает благодарность ребятам, которые обратили внимание на мальчика и сообщили о нем правоохранителям.-
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