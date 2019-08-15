Заблудившегося в лесу пожилого гомельчанина нашли на вторые сутки у границы с Украиной

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничный наряд заставы "Глыбоцкое" помог найти пропавшего в лесу 81-летнего гомельчанина. Его обнаружили на вторые сутки у границы с Украиной. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Мужчину уже второй день искали родственники, сотрудники МЧС, милиции и лесничества. К ним подключились и пограничники. Утром 14 августа пограничный наряд обнаружил гомельчанина в сотне метров от сопредельной территории.

Как пояснил сам мужчина, он приехал на дачу, а утром пошел за грибами. "Во время тихой охоты у него резко ухудшилось самочувствие, и он не смог вернуться домой. Более того, пенсионер не осознавал, что пробыл в лесу целые сутки - по его словам, поход начался пару часов назад", - рассказали в Госпогранкомитете.

Пограничники сразу же привезли мужчину к пункту упрощенного пропуска "Поддобрянка", где его встретили внук и сотрудники Гомельского РОВД.-0-