Заблудившиеся грибники провели ночь в лесу в Ельском районе

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ельском районе два грибника заблудились и провели в лесу ночь, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сообщение о том, что в лесу потерялись грибники, поступило в Ельский РОВД вечером 9 ноября. Выяснилось, что 67-летний мужчина и 59-летняя женщина на мотоблоке поехали в лес возле деревни Движки и пропали.

Сотрудники милиции, работники МЧС, лесничие начали искать людей. К полуночи поиски приостановили до рассвета.

Утром поступила информация, что грибников заметили на проселочной дороге далеко от населенного пункта, вблизи которого они исчезли. Милиционеры направились к указанному месту и нашли заблудившихся. Женщину сразу отвезли домой, а пенсионер остался у мотоблока: закончился бензин.

Мужчина рассказал всю историю. Оказалось, любители тихой охоты заплутали. Только к позднему вечеру стали ориентироваться на местности, но сломался стартер в мотоблоке. Пришлось ночевать в лесу. Для обогрева и защиты от диких животных грибники развели костер. Утром хозяин мотоблока смог завести технику и выехать из леса, но вновь случилась неприятность: закончился бензин. В это время и подъехали милиционеры. Участковый инспектор привез бензин. Заправив мотоблок, правоохранители помогли завести двигатель и сопроводили грибника до дома.-0-