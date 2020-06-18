Заблудившуюся пенсионерку всю ночь искали в Пинском районе

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пенсионерка всю ночь искала выход из леса - понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Случай произошел 17 июня. В 22.44 в центр оперативного управления Пинского ГОЧС поступило сообщение: вблизи деревни Березовичи заблудилась женщина 1944 года рождения. Пенсионерка шла на автобусную остановку через лес и потеряла ориентир.

Поиски велись всю ночь. В них были задействованы около 30 человек, в том числе спасатели, сотрудники милиции со служебной собакой, сын пенсионерки. Руководитель поисково-спасательной группы по мобильной связи пытался выяснить местоположение женщины. Однако она постоянно путалась в информации. Сектор поиска удалось сузить благодаря сигналам сотовой связи.

"Женщина по телефону сказала, что страдает сахарным диабетом, замерзает и плохо себя чувствует. Сообщила, что находится в лесу возле двух поваленных деревьев. Она слышала сигналы громкоговорящего устройства нашей техники, однако пояснила, что у нее нет сил откликнуться. На фоне ухудшения самочувствия женщина сообщала недостоверную информацию, в том числе и о том, что едет в автобусе, в то время как сама находилась в лесу. Все это сбивало поиски, однако они не прекращались. За время спасательной операции было пройдено на мотовездеходе и пешком около 50 км лесных троп, дорог, самого леса и участков вдоль мелиоративных каналов", - рассказал начальник поисково-спасательной группы Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС Богдан Перемибеда.

Сегодня в 8.34 пенсионерку обнаружили в районе деревни Молотковичи, примерно в 6 км от автобусной остановки. Работники МЧС оказали ей первую медицинскую помощь и передали бригаде скорой для госпитализации.-0-