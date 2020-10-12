Заблудившуюся в лесу Червенского района пенсионерку спас проходящий рядом грибник

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заблудившуюся в лесу пенсионерку спас рядом проходящий грибник. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"В пятницу минчанка-пенсионерка приехала на дачу в Клинок и пошла в соседний с деревней лес по грибы. Женщина заблудилась и не смогла выйти из леса. Звала на помощь, но тщетно. Стало темно и грибнице пришлось заночевать прямо в незнакомой чаще. С рассветом женщина стала снова звать на помощь. Но сил было уже мало, голос ослаб. К счастью, минчанин Алексей Кашанский в это субботнее утро также направился на грибную охоту и именно в тот участок леса, где находилась заблудившаяся женщина. Он и услышал ее призывы о помощи", - рассказали в МЧС.

Грибник хотел помочь женщине выбраться из леса, но та уже не могла идти от усталости. Выяснилось, что еще с вечера пятницы зарядка в мобильном телефоне женщины села. Правда телефон дочки она помнила наизусть и сразу назвала его своему спасителю. В свою очередь, дочь позвонила в милицию, МЧС и сообщила о случившемся.

"Следует отметить, что, несмотря на постоянные просьбы, рекомендации, предупреждения, профилактические беседы, с которыми работники МЧС обращаются к любителям ягод и грибов, особенно к пожилым и дачникам, для которых больше вероятность заблудиться и остаться в лесу, ситуация не улучшается. Почти нет недели, когда бы не искали очередного любителя даров природы, переоценившего свои способности ориентирования на местности", - отметили в ведомстве.

По словам спасателей, если потерялись в лесу, то следует не паниковать, сосредоточиться и не уходить от того места, где поняли, что потерялись. Отыскать дорогу к жилью и людям помогут звуки: лай собаки, гул трактора, звук проезжающих по шоссе машин. Необходимо ориентироваться на линии электропередач и течение реки. Идя вдоль линии или вниз по течению реки, вы всегда выйдете к людям.

"Если есть смартфон, попробуйте найти местоположение по навигатору. Позвоните родственникам или в службу спасения по телефону "101" или "112". Сообщите, что заблудились, а также то, в каком районе пошли в лес и где примерно находитесь. Если начинает темнеть, подумайте, где заночевать. Подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Сделайте из веток подобие шалаша и подстилку. Если есть газета или бумага, засуньте под одежду, будет теплее. Такой же эффект дают набитые под одежду листья. Привлеките внимание, чтобы те, кто будет вас искать, не прошли мимо: обломайте ветки, повесьте на кусты кепку, носовой платок, заколку, лист бумаги, другие имеющиеся заметные предметы", - рассказали в МЧС.

Что делать перед походом в лес: на 100% зарядить телефон. "Заблудившись, используйте его как можно меньше, берегите зарядку. Возьмите с собой воду, спички, лекарства, которые вам могут понадобиться. Скажите детям, родным, знакомым, в какой лес идете и надолго ли. Если вы не местный, по возможности, разузнайте про лес, в который собрались: большой ли, есть ли деревни рядом, много ли завалов, мешающих передвижению, какие тропы и дороги ведут к жилью. Постарайтесь найти напарников по вашим походам", - добавили в ведомстве.-0-