Задержали администратора еще одного деструктивного Telegram-чата

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержали администратора еще одного деструктивного дворового чата. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК вычислили 43-летнюю жительницу Минска, которая управляла деструктивным Telegram-ресурсом "Берута чат". Женщину задерживали при силовой поддержке СОБРа. Накануне она успела передать права управления чатом своей подруге из Украины.

"С минувшего августа в сообществе, где насчитывалось около 600 человек, призывали к участию в протестных акциях, включая дворовые и районные марши с использованием незарегистрированной символики, а также к противодействию правоохранительным органам. Администратор работает в IT-сфере и воспитывает 12-летнего сына. В ее квартире оперативники обнаружили БЧБ-символику и пневматический пистолет", - рассказали в МВД.

За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий на минчанку составили протокол.-0-