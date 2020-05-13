13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержали подозреваемого в смертельном ДТП под Минском, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла вечером 7 мая на 2-м км автодороги Приморье - Бобли - Рогово вблизи деревни Семков Городок. Там было обнаружено тело 18-летнего местного жителя с признаками наезда автотранспортом. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Сотрудники милиции установили причастный к ДТП автомобиль и лицо, им управлявшее. Им оказался 41-летний житель Минского района, он задержан. С подозреваемым работают следователи. Легковой Mercedes изъят и осмотрен", - рассказали в СК.

Граждан, которые располагают информацией о происшествии и видеозаписями, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 302-54-68, 8 (017) 302-51-89.-0-