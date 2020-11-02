Задержан администратор деструктивного Telegram-чата

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан администратор Telegram-чата, призывавшего к перекрытию дорог. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На 21-летнего минчанина вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Молодой человек не только администрировал деструктивный Telegram-чат, но и обсуждал с его участниками организацию перекрытия дорог в Минске. Сообщество действовало два последних месяца, и за это время пополнилось двумя тысячами человек.

Задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, предоставлял инструкции поведения и распределял роли.

В частности, пешеходы выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта, а водители умышленно снижали скорость вплоть до полной остановки, создавая тем самым заторы.

Молодой человек признался, что главной целью чата являлась полная блокировка транспортного потока в столице.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта.

Фигурант не судим, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-