Задержан администратор деструктивного Telegram-чата за оскорбление милиционеров

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление милиционеров задержан администратор деструктивного Telegram-чата. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

"На 21-летнего жителя Осиповичей вышли сотрудники могилевского управления ГУСБ МВД и Осиповичского РОВД. Установлена причастность молодого человека к созданию и администрированию деструктивного Telegram-чата. В группе парень публично оскорблял сотрудников районной милиции в связи с выполнением ими служебных обязанностей", - рассказали в МВД.

Задержанный признал вину и раскаялся. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Подозреваемый не работает, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков.

"Работа по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете, продолжается", - добавили правоохранители.-0-