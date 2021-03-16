Задержан администратор дворового чата и Telegram-канала "Новая Боровая 98%"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 34-летнего жителя Минского района вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. Мужчина руководил закрытым пабликом района, в котором состояло около 300 пользователей, включая наиболее радикальных активистов, организующих протесты в жилом комплексе. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В Telegram-канале "Новая Боровая 98%" администратор не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, а также высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров. Сам он неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении.

В квартире задержанного оперативники нашли протестную символику и более 1,5 тыс. листовок с призывами, изъят его мобильный телефон.

Мужчине вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму". В ближайшее время его действиям и других участников указанных Telegram-ресурсов следователи дадут правовую оценку по уголовному делу, возбужденному за создание экстремистского формирования.-0-