7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан администратор дворовых деструктивных Telegram-каналов, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личность администратора деструктивных Telegram-ресурсов "Серый Кот", "Хата Белсата", "Денисовская". Им оказался 28-летний неработающий минчанин", - рассказали в МВД.

Вину он признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время молодой человек оказывает содействие оперативникам в рамках проводимой проверки.

Проводится сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности администратора. Его действиям правовую оценку дадут следователи.

ГУБОПиК МВД продолжает работу по установлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих противоправную деятельность.-0-