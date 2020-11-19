19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан администратор Telegram-канала "Белые халаты". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На четверокурсника университета вышли сотрудники ГУБОПиК МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного Telegram-канала "Белые халаты" и такого же чата "Медики и Волонтеры". Участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах", - рассказали в МВД.

При обыске в квартире молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник. Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны.

В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них - 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности.

Минчанин признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сейчас ГУБОПиК продолжает работу по установлению иных модераторов и администраторов радикальных Telegram-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого.-0-