Задержан человек, совершивший разбойное нападение на АЗС в Лидском районе

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дерзкий разбой, совершенный ночью 11 августа на одной из автозаправок в Лидском районе, раскрыли оперативники уголовного розыска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тогда неизвестный мужчина, лицо которого было замотано шарфом, а голова прикрыта кепкой, ворвался в помещение АЗС и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у продавца выручку. В кассе оказалось порядка Br120, которые злоумышленник забрал и покинул заправку.

Изначально сыщики предположили, что на такое способен человек с богатым криминальным опытом. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, вышли на обычного 23-летнего молодого человека, жителя Лидского района, который сейчас проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Парень сознается в содеянном и утверждает, что не понимает, почему вдруг отправился на АЗС в ту злополучную ночь. Вечером он занимался ремонтом автомобиля в гараже и прямо оттуда, даже не переодевшись, пошел на заправку.

У него изъяты та самая одежда и пистолет, который оказался пневматическим.

Как сообщает пресс-служба МВД, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.-0-