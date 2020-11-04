Задержан инженер предприятия, который "сливал" данные правоохранителей в сеть

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан инженер предприятия, который передавал персональные данные правоохранителей для распространения в сети. Об этом пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

На 35-летнего минчанина вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов. Несколько месяцев назад с ним связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу минчанину пообещали вознаграждение.

"За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последующем переданная информация появилась в деструктивных Telegram-каналах", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.

МВД предупреждает, что любые посягательства на сотрудников милиции будут пресекаться, а виновные в распространении персональных данных будут установлены и привлечены к ответственности.-0-