Задержан лидчанин, размещавший в Telegram-каналах личные данные силовиков

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан электромонтер из Лиды, размещавший в Telegram личные данные силовиков. Об этом в Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 42-летнего мужчину вышли оперативники гродненского управления ГУБОПиК МВД. В мессенджере он создал и администрировал деструктивный канал, где размещалась информация о сотрудниках правоохранительных органов.

В частности, задержанный публиковал анкеты милиционеров с их фотографиями, домашними адресами и телефонами. В паблик попадали также схожие сведения о членах семей правоохранителей. Цель мужчины была - оказать давление на милиционеров, чтобы они отказались от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, лидчанин управлял каналом "Объединенный союз революции" и чатом "Лида страна для жизни", где участников призывали к насилию над силовиками и их детьми, а также проведению диверсий на железнодорожном транспорте. За эти действия исполнителям предлагали деньги.

В квартире лидчанина оперативники нашли протестную атрибутику, нож, пневматический пистолет, которые вместе с техникой изъяли.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.

ГУБОПиК продолжает устанавливать другие эпизоды преступной деятельности фигуранта, а также его соучастников.-0-