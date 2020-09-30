Задержан минчанин, избивший пенсионера за политические взгляды

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, избивший 72-летнего пенсионера за политические взгляды. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В Минске 26 сентября на линию 102 позвонила женщина и сообщила, что в сквере по ул.Д.Сердича жестоко избивают пожилого человека. На место происшествия оперативно отправились сотрудники милиции. Потерпевшим оказался 72-летний минчанин. Он рассказал, что гулял, когда к нему подошел незнакомец и поинтересовался, за кого тот проголосовал. Ответ мужчине не понравился, за что он начал избивать пенсионера. В итоге дедушку доставили в больницу с телесными повреждениями", - рассказала Ольга Чемоданова.

Через несколько дней сыщики установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 50-летний минчанин.

Следователи дали правовую оценку его действиям. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый водворен в ИВС.-0-