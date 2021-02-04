Задержан минчанин, который блокировал дорожное движение и ударил водителя авто

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Заводского РУВД Минска задержали 25-летнего минчанина, который 12 октября 2020 года участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на пересечении ул. Ангарская и пр. Партизанский. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Вместе с неустановленными лицами молодой человек выкрикивал лозунги, участвовал в блокировке путей транспортных коммуникаций, выходя вместе с толпой на проезжую часть. По информации оперативников, в тот день молодой человек также совершил хулиганские действия. Находясь на проезжей части, через открытую форточку он проник в салон проезжающего автомобиля Volkswagen и предпринял попытки его заглушить. После чего нанес два удара в лицо водителю", - рассказали в ГУВД.

Со слов задержанного, он поддался призывам деструктивных Telegram-каналов и принял участие в несанкционированном мероприятии.

Известно, что 25-летний минчанин трижды привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Материалы проверки переданы в Заводской (РОСК) Минска, где действиям задержанного дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.

"Напоминаем, что в ГУВД Мингорисполкома продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций", - добавили в ведомстве.-0-