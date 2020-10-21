Задержан минчанин, который перекрыл движение колонне милицейских машин

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина, который перекрыл движение колонне милицейских машин и помял одной капот. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 9 августа на проспекте Победителей. Тогда группа людей перекрыла проезжую часть, остановив колонну служебного транспорта МВД в сопровождении автомобиля ГАИ. Требования милиционеров освободить дорогу молодые люди проигнорировали. Один из протестующих подошел к патрульному Geely и ударил кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей.

Молодому человеку удалось скрыться, а по факту хулиганских действий следователи возбудили уголовное дело.

Сегодня сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего минчанина по месту жительства при силовой поддержке бойцов СОБРа. Свои действия мужчина объяснил негативным влиянием на него деструктивных Telegram-каналов, в которых призывали людей к массовым беспорядкам. Фигурант не судим, ранее привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.-0-