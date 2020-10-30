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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, который плюнул в лицо журналисту Белтелерадиокомпании. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел днем 25 октября во время съемки протеста. Один из участников несанкционированной акции внезапно подошел к корреспонденту Агентства телевизионных новостей, плюнул ему в лицо, после чего скрылся в толпе. Сыщики установили личность мужчины. При задержании 34-летний житель столицы оказал сопротивление. В последующем он признал, что поступил неправильно, и извинился. На минчанина составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Ранее правонарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудника милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, грабеж. Кроме того, было составлено 29 протоколов за нахождение в общественном месте в пьяном виде, мелкое хулиганство, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нанесение побоев, участие в несанкционированном мероприятии и неповиновение милиционерам.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!