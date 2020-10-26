Задержан минчанин, который "сливал" данные милиционеров в сеть

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 25-летнего менеджера госпредприятия, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения граждан. Об этом пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных Telegram-каналов. Все это делалось по заданию кураторов", - сказано в сообщении.

Со слов задержанного, с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей республики, за что получал вознаграждение в виде криптовалюты.

"Обнародованные в Telegram-каналах публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что агрессия в сети поможет "надавить" на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей", - добавила Ольга Чемоданова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Действия подозреваемого будут проверены также на предмет разглашения коммерческой тайны, разжигания социальной вражды или розни.

Подозреваемый заключен под стражу, он активно сотрудничает со следствием.-0-