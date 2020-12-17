Задержан минчанин, обстрелявший из пневматического оружия чужой автомобиль

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали минчанина, который обстрелял из пневматического оружия чужой автомобиль, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился гражданин и сообщил, что в его машине повреждено боковое стекло. Правоохранители установили: причастен к противоправным действиям 30-летний минчанин.

"Как пояснил задержанный, он увлекается стрельбой в тире. С его слов, в день инцидента он был пьян, что и побудило отработать навыки стрельбы на припаркованном грузовике. Из окна своей квартиры он прицеливался в фару машины, но, промахнувшись, разбил боковое стекло. После этого мужчина пошел спать. На следующий день к нему наведались милиционеры и изъяли пневматическое оружие", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Материалы проверки переданы во Фрунзенское (Минска) РОСК.-0-