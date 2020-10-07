7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, расписавший стены дома правоохранителей, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Молодого человека задержали ночью 5 октября сотрудники ОМОНа, когда тот оставил очередную надпись на стене жилого дома. 25-летний грузчик пояснил, что нашел сведения о месте жительства милиционеров в интернете. Для нанесения публичных циничных надписей он использовал баллончик с краской", - рассказали в МВД.

Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Материалы проверки по факту осквернения сооружений и порчи имущества переданы следователям для дачи правовой оценки.

Со слов задержанного, ранее он привлекался к административной ответственности за разрисовку зданий в общественных местах. Кроме того, в биографии нарушителя - уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков.-0-