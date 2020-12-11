11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, совращавший малолетнюю племянницу. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 55-летнего педофила вышли оперативники по противодействию торговле людьми столичной милиции во взаимодействии со следователями и экспертами. Мужчина приходил в гости к племяннице и на протяжении года совершал с ней действия сексуального характера. Все это фиксировал на камеру мобильного телефона. Родители девочки не догадывались о происходящем, поскольку не интересовались ребенком и вели аморальный образ жизни", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего.

Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности: за аналогичное преступление, изнасилование, имущественные злодеяния, а также за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его проверяют на причастность к иным противоправным фактам, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних. Кроме того, минчанин является активным участником деструктивных Telegram-каналов и пабликов, где размещает негативные комментарии протестного толка и призывы к насилию над силовиками.

"Если вам известно о противоправной деятельности мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам 8-(017)-239-65-16, 8-(017)-200-97-49 или 102", - добавили правоохранители.

В МВД отметили: одним из сопутствующих преступлениям против половой свободы факторов является семейное неблагополучие и безнадзорность детей. В ведомстве напомнили, что недостаточный контроль за несовершеннолетними, их поведением и времяпрепровождением, в том числе в интернете, может привести к тяжким последствиям.-0-