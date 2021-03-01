Задержан минчанин, угрожавший пистолетом милиционеру

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан угрожавший пистолетом милиционеру минчанин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

"Утром 27 февраля в окно контрольно-пропускного пункта одного из посольств в столице постучал мужчина. На находившегося внутри сотрудника Департамента охраны он направил предмет, похожий на пистолет. Тут же была нажата тревожная кнопка. Еще до приезда наряда милиционеру удалось задержать 37-летнего минчанина. Тот изначально не пояснил причину своего поступка, однако позже рассказал, что купил пневматический пистолет в торговом центре Минска для самообороны. Угрожать якобы не собирался - просто хотел продемонстрировать оружие и не знал, что находится возле посольства", - рассказали в МВД.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного. Известно, что во время происшествия он был трезвым.

Минчанин нигде не работает и неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.-0-