Задержан мужчина по подозрению в дерзком убийстве в Жлобинском районе

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию Жлобинского района утром 26 августа позвонил директор Пиревичской средней школы и сообщил, что в школе находится малолетний ребенок без сопровождения законных представителей, сообщает МВД в своем Telegram-канале.

О себе мальчик сообщил фамилию, имя и возраст. В ходе беседы с директором выяснилось, что мальчика привела жительница деревни Солтановка. Она рассказала, что его обнаружила кассир железнодорожной станции. Первоначально ребенка сопровождал молодой мужчина, который, с ее слов, находился в состоянии алкогольного опьянения. Оставив мальчика на перроне железнодорожной станции "Солтановка", мужчина сел в поезд и уехал.

Женщина забрала к себе 6-летнего мальчика, так как ранее он неоднократно заходил в магазин вместе с матерью. Она же сообщила о том, что семья приезжает летом на дачу. Однако дом, в котором проживала семья, был закрыт.

Учитывая обстоятельства, ребенка поместили в приют до установления места нахождения законных представителей.

К поиску родителей подключились инспекторы по делам несовершеннолетних. Из беседы с мальчиком стало известно, что сам он проживает с родителями в России, а на станцию его привел дядя по имени Слава. Сотрудники милиции связались с родственниками и уточнили, что мать дома отсутствует и должна находиться в Жлобинском районе вместе с сыном на даче. Был вызван отец, которому передали ребенка.

К дому в д. Круговец, выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра прилегающей к дому территории был обнаружен присыпанный землей труп женщины. Соседи подтвердили, что это мама мальчика.

Оперативники уголовного розыска Жлобинского РОВД установили, что в деревне Круговец проживал 33-летний гражданин по имени Слава, который подрабатывал на подворьях у местных жителей. В последние дни его никто не видел.

На протяжении пяти дней сотрудники милиции проводили разыскные мероприятия по установлению личности 33-летнего жителя, который, со слов очевидцев, купил билет и уехал. Его задержали по подозрению в совершении убийства женщины 1974 года рождения.

Сейчас с ним работают следователи. По факту случившегося Жлобинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).-0-