Задержан мужчина, разбивший рекламный щит ресторана в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который разбил рекламный щит ресторана быстрого питания. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором неизвестные молодые люди распивают спиртное в ресторане быстрого питания, после чего застолье перерастает в конфликт, вылившийся в разбитый рекламный щит заведения.

"Оперативники установили личность мужчины, который разбил рекламный щит - им оказался 33-летний ранее судимый житель Борисова. Как пояснил сам задержанный, он с приятелями употреблял спиртное в ресторане быстрого питания до тех пор, пока сотрудники заведения не попросили покинуть помещение. На крыльце заведения у приятелей между собой возник конфликт, в ходе которого один из мужчин толкнул другого. В результате падения был разбит пакет с оставшимся алкоголем. Компания решила покинуть место потасовки, однако, неравнодушного гражданина возмутила ситуация и он попросил убрать за собой пакет с осколками", - рассказали в ГУВД.

Задержанный отреагировал агрессивно и стал выяснять отношения с гражданином, который сделал замечание. Конфликт не получил продолжения, и тогда борисовчанин выместил злость на рекламном щите заведения. Сумма ущерба составила Br300.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту совершения хулиганства.-0-