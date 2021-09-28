Задержан обокравший фастфуд-кафе и магазин электроники минчанин

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Фрунзенского РУВД Минска задержали жителя столицы, который в начале августа украл выручку из киоска с фастфудом, а потом совершил хищение из магазина электроники. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Нарушителем оказался ранее судимый 40-летний житель столицы. "Чтобы проникнуть внутрь киоска, он отжал створку стеклопакета. В ящике мужчина нашел резиновые перчатки, которыми пользуются работники общепита, и надел их в надежде не оставить отпечатки. Фигурант забрал выручку заведения (более Br1 тыс.), смартфон и планшет. Его действия зафиксировала камера наблюдения. Спустя несколько дней мужчина украл квадрокоптер из магазина электроники. Связать два факта помогло то, что подозреваемый оба раза был одет в одну и ту же одежду. Также стало известно, что в середине лета этот же минчанин совершил в столице грабеж", - рассказали в ГУВД.

По фактам хищений имущества возбуждены уголовные дела.-0-