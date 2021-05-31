Задержан один из причастных к хищению через интернет более Br62 тыс.

31 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники областного управления по противодействию киберпреступности совместно со столичными коллегами из МВД и ГУВД установили мошенника, причастного к хищению у новополочанки через интернет более Br62 тыс. Заявление о пропаже денег со счетов пострадавшей поступило в милицию в феврале, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Женщина рассказала: мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что на ее счету была совершена несанкционированная операция, которую они могут отменить. Завладев данными счетов новополочанки, преступники сняли деньги с зарплатной карты, а также с депозита.

Во время оперативных мероприятий сыщикам удалось установить, что причастен к преступлению 18-летний учащийся одного из лицеев столицы. "Он занимался обналичиваем похищенных денег. В дальнейшем подозреваемый забрал причитающуюся ему сумму, а остальную часть перевел за границу своим "работодателям". В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к другим подобным преступлениям. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия, которые установят всех участников криминальной цепочки", - добавили в УВД облисполкома.-0-