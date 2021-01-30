Задержан организатор районных маршей

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора Telegram-чатов Фрунзенского района Минска ("Жудро-суседзi") и Минского района ("Тарасово"). Информацию об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова разместила в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В ходе обыска по месту его жительства изъята компьютерная техника, протестная символика (флаги, наклейки, плакаты), 6 баллонов для нанесения граффити, а также более 4 тыс. агитационных листовок. Задержанный доставлен во Фрунзенское РУВД Минска. В его отношении составлен административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Также вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".

"Известно, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал ее гражданам, лично наносил изображения на объекты городской инфраструктуры. Он дал показания по фактам собственного вклада в финансирование и обеспечение иной материальной помощи "марширующим", о других наиболее активных участниках акций и соответствующих Telegram-каналов, инициаторах дворовых хождений. Свою "революционную" деятельность тщательно документировал, сохраняя в телефоне все переписки и фото- видеосъемки с собственным изображением", - рассказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, в настоящее время проводится сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности молодого человека.

Сотрудники ГУБОПиК продолжают работу по возбужденному ранее уголовному делу о массовых беспорядках в Минске, в частности по установлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих протестную деятельность.-0-