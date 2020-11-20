Задержан основатель солигорского деструктивного Telegram-канала

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан основатель и администратор деструктивного Telegram-канала Солигорска. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД и Солигорского РОВД вышли на 38-летнего жителя района. Они установили, что в июне мужчина создал канал и администрировал его до ноября, вплоть до задержания.

"В своих постах мужчина призывал читателей участвовать в протестах и массовых шествиях, обучал ведению "партизанской войны", в том числе блокированию железной дороги и дезорганизации работы автобусных парков города, инструктировал людей по вопросам создания, расстановки и действий протестных групп во время несанкционированных массовых мероприятий. Цель таких призывов - воздействие на органы власти и совершение диверсий", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за организацию действий, которые грубо нарушают общественный порядок, в том числе за обучение и подготовку лиц для участия в таких групповых действиях.-0-