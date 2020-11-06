6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в краже медных кровельных листов с часовни в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В Борисовское РУВД обратился представитель духовенства с заявлением о хищении медных кровельных листов со здания часовни на общую сумму свыше Br4200. Инцидент произошел еще в августе в женском монастыре в деревне Барань Борисовского района. Ночью злоумышленник по цилиндрическим брусьям забрался на крышу и частично разобрал покрывавшие ее медные пластинки. Ему удалось похитить около 13 кв.м кровельных материалов", - рассказали в УВД.

Сотрудники уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД вышли на след подозреваемого. Им оказался не работающий 24-летний житель Борисова. К слову, молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как признался подозреваемый, кровельные листы он на следующее утро сдал индивидуальному заготовителю, так как в пункт приема лома относить побоялся. В общей сложности фигуранту удалось выручить порядка Br150, которые впоследствии он потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. За кражу борисовчанину грозит до трех лет лишения свободы.-0-