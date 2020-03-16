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16 марта 2020, 15:27

Задержан подозреваемый в серии краж на стройках под Минском

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в серии краж на стройках под Минском, сообщили БЕЛТА в МВД.

"С января на небольших строительных объектах в окрестностях столицы у рабочих начали пропадать деньги. Все случаи были похожи: строительство некрупное, в основном частные коттеджи. Утром работники переодевались и оставляли вещи в незапертых бытовках. Когда возвращались, все лежало на своих местах, кроме денег. Потерпевшие были уверены, что никто чужой не может проникнуть незаметно на небольшой объект, где все на виду. Но оперативники уголовного розыска Минского РУВД выяснили, что на некоторых стройках появлялся один и тот же мужчина. Он предлагал свои услуги в возведении кровли", - рассказали в МВД.

Сыщики вышли на 36-летнего минчанина. Он уже был судим за аналогичные кражи, в сумме 9 лет провел в колонии и освободился в августе прошлого года. Познакомился с женщиной и с декабря проживал в ее квартире. На преступления ездил на автомобиле сожительницы: утром, отвозя ее на работу, говорил, что отправляется на подработку. Машину оставлял подальше от стройки и шел пешком. Приходил на объект, заглядывал в бытовки и, если в них никого не было, забирал деньги из карманов и портмоне строителей. Если сталкивался с кем-то, представлялся соискателем работы, разговаривал на темы строительства и уходил. Максимальный улов фигуранта с одного объекта составил $1200 в эквиваленте.

Уже достоверно известно о причастности мужчины к нескольким преступным эпизодам. Не исключено, что их количество может вырасти. Подозреваемый задержан.-0-

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