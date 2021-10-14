Задержан слесарь столичного предприятия, оскорбивший командира ОМОНа

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили и задержали 44-летнего мужчину, который оскорбил в интернете командира столичного отряда милиции особого назначения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Минчанин, работающий слесарем в одном из столичных предприятий, в экстремистском Telegram-канале оставил оскорбительный комментарий в адрес командира столичного ОМОНа. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, неоднократно нарушал правила дорожного движения", - рассказали в ГУВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному за оскорбление представителя власти.-0-