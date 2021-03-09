9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан участник-радикал дворового чата "Грушевка". Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнего мужчину во время оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

В квартире минчанина оперативники нашли более 100 лент с БЧБ-символикой, около 30 трафаретов с радикальными надписями и призывами, а также 16 растяжек с агитационными лозунгами протестного характера.

Задержанный был доставлен в Московское РУВД Минска. В его отношении составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Правонарушитель помещен в Центр изоляции правонарушителей. Также ему вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".-0-