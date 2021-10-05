Задержан угрожавший сотрудникам СК мужчина

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который направил письмо с угрозами в адрес сотрудников Следственного комитета. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"По данным следствия, поздно вечером 30 сентября на электронную почту Следственного комитета неизвестный отправил сообщение, в котором высказал угрозы насилия, уничтожения и повреждения имущества сотрудников ведомства, а также оскорбления в их адрес, - рассказали в СК. - Несмотря на использование при совершении преступления специализированного программного обеспечения по подмене IP-адреса и услуг иностранного почтового сервиса следователями в течение нескольких часов установлена личность отправителя сообщения. Сотрудниками ГУБОПиК МВД задержан неработающий 51-летний подозреваемый".

Действия фигуранта квалифицированы по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.

Следствие будет ходатайствовать о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-