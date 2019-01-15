Задержан водитель фуры, сбивший велосипедиста в Слуцком районе

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ УВД Минского облисполкома нашли и задержали водителя грузового автомобиля Volvo, насмерть сбившего велосипедиста в Слуцком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Водитель грузового автомобиля Volvo - 51-летний житель иностранного государства - был задержан на территории таможенного терминала.
Авария произошла 14 января около 8.00 на 74-м км автодороги Р91 Осиповичи-Барановичи, вблизи деревни Жилин Брод Слуцкого района. Водитель Volvo при обгоне попутно движущейся автомашины совершил наезд на 32-летнего велосипедиста, жителя Слуцкого района. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
После совершения ДТП водитель скрылся, его фуру обнаружили в течение двух часов. По факту произошедшего проводится проверка.-0-
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