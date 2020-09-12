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12 сентября 2020, 13:10

Задержан водитель, наехавший на милиционера в Барановичах

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель, наехавший на милиционера. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники управления по Брестской области ГУСБ МВД установили водителя автомобиля "Ауди-80", который 10 августа в 20.10 на улице Царюка в Барановичах наехал на сотрудника патрульно-постовой службы милиции Барановичского ГОВД.

Правоохранитель был при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Благодаря средствам индивидуальной защиты милиционер травм не получил. Водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники ГУСБ и уголовного розыска подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Задержанный признал свою вину, раскаялся в содеянном. Причину и мотив поступка пояснить не смог.

В настоящее время молодой человек находится в изоляторе временного содержания и является фигурантом уголовного дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.-0-

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