Задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на 35-летнюю гомельчанку

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали второго подозреваемого в разбойном нападении на 35-летнюю горожанку. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, 2 сентября примерно в 20.30 двое 18-летних парней и один 17-летний напали на женщину возле подъезда ее дома на улице Быховской. "Молодые люди с применением насилия поместили гомельчанку в ее автомобиль BMW X6 и вывезли за город. В пути под угрозой изнасилования и убийства требовали у нее $15 тыс., которые им якобы задолжал ее покойный супруг", - рассказали в УСК по Гомельской области. В лесу молодые люди обнаружили в багажнике авто рюкзак с $5 тыс. и Br400. Деньги забрали.

На обратном пути в Гомель автомобиль попал в поле зрения сотрудников милиции, однако молодые люди покинули машину и скрылись. Ночью недалеко от своего места жительства один из троих нападавших был задержан. С ним работают следователи.

Некоторое время спустя сыщикам Советского РОВД Гомеля поступила информация, что один из скрывшихся подозреваемых купил автомобиль и собрался выехать из города. Оперативники вычислили возможное местонахождение соучастника преступления. "Когда молодой человек увидел автомобиль милиции, то резко включил заднюю передачу и попытался скрыться, но был задержан", - уточнила пресс-секретарь МВД.-0-