Задержан житель Гродно, подозреваемый в насилии в отношении сотрудников ГАИ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан житель Гродно, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудников ГАИ. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Гродно 12 августа прошло несанкционированное массовое мероприятие. Один из его участников на проспекте Космонавтов оказал активное сопротивление сотрудникам ГАИ областного УВД: выбежал из служебного автомобиля, оттолкнул и повалил на землю сотрудника. На помощь правоохранителю поспешил коллега, но был сбит с ног другим мужчиной. Милиционеры получили телесные повреждения, а граждане скрылись с места происшествия.

Оперативники уголовного розыска и ГУСБ МВД установили личность одного из подозреваемых. 30-летний житель Гродно в беседе с правоохранителями не смог пояснить, почему заступился за незнакомца. Со слов мужчины, просто поддался эмоциям. Сейчас из-за своей несдержанности он стал подозреваемым по уголовному делу.

Следователи возбудили дело по ст.364 УК "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.-0-