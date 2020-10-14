14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан житель Гродно, распыливший газ в глаза милиционера. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 25 августа в Гродно возле здания Октябрьского РОВД, где агрессивно настроенных протестующих задерживал ОМОН. В момент разгона толпы один из участников беспорядков распылил газ из баллончика в лицо правоохранителя, в результате чего мужчина получил химический ожог глаз. Тогда нападавшему удалось скрыться, его поисками занялись оперативники областного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией.

В октябре милиционеры установили личность правонарушителя: 29-летний житель Гродно пояснил, что целенаправленно участвовал в несанкционированном мероприятии, узнав о нем из местного Telegram-канала. Спецсредство он применил, чтобы воспрепятствовать задержанию другого участника протеста.

При осмотре квартиры молодого человека были обнаружены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью и пневматическое оружие.

Действиям мужчины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-