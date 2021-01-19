Задержан житель Минской области, избивший иностранца

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали 25-летнего жителя Минской области, который причинил телесные повреждения иностранному гражданину. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию поступило сообщение о том, что возле столичного клуба произошла драка. По данному сообщению на место происшествия незамедлительно выбыл наряд патрульно-постовой службы милиции. Выяснилось, что один из отдыхавших в клубе молодых людей, находясь на улице, вступил в конфликт с иностранным гражданином, во время которого нанес ему несколько ударов, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в учреждение здравоохранения", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нарушителя и задержали его. Официально неработающий ранее не судимый 25-летний житель Минской области пояснил, что накануне приехал со своими друзьями в столицу, чтобы посетить увеселительные заведения. Оперативникам молодой человек свое поведение объяснил тем, что в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.-0-