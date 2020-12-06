6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан житель Молодечненского района за призывы к насилию над силовиками, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД установили, что 35-летний уроженец России (гражданин Беларуси) из Молодечненского района являлся активным участником Telegram-чата "Отряды гражданской самообороны Беларуси". Он с 9 августа по 2 ноября, находясь в Минске, обучал и готовил протестующих к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок, сопровождающимся явным неповиновением законным требованиям представителей власти, в том числе повлекшим нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений, организаций", - рассказали в МВД.

Следователи признали мужчину подозреваемым по уголовным делам, возбужденным ранее по ст.293 и ст.342 УК Беларуси. Фигурант водворен в ИВС.

Ранее он судим за хулиганство, не работает. По оперативной информации, 8 декабря подозреваемый намеревался покинуть Беларусь и уехать на заработки в Польшу. Возвращаться не собирался.-0-