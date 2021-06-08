Задержан житель Витебска, оскорбивший в сети милиционера

8 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Управлением по Витебской области ГУСБ МВД установлен очередной пользователь сети, причастный к публичному оскорблению сотрудника милиции в связи с исполнением им служебных обязанностей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Оскорбительные комментарии в адрес сотрудника милиции оставил житель Витебска. Им оказался неработающий 40-летний житель областного центра. Мужчина в нецензурной форме высказывался в адрес участкового инспектора милиции Бобруйского ГУВД.

Как выяснилось, подозреваемый в сентябре 2020 года уже привлекался к административной ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. В марте этого года он отбывал административный арест за размещение на личной странице в социальной сети нацистской символики.

Свои действия задержанный объяснил эмоциональной реакцией на ложную информацию в сети, в содеянном раскаялся и попросил прощения у сотрудника милиции.

Тем не менее в этот раз ему грозит уголовная ответственность за публичное оскорбление представителя власти. Материалы проверки в ближайшее время будут переданы в следственные органы для дачи правовой оценки его действиям.-0-