Задержана администратор Telegram-канала "Водители 97", ресурс хотят признать экстремистским

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана администратор Telegram-канала "Водители 97", ресурс собираются признать экстремистским. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября. Ранее милиционеры задержали "доброго админа" из этого же канала, призывавшего разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах, блокируя движение транспорта. Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск", - проинформировали в МВД.

"Оперативники выяснили, что задержанная в сговоре с другими призывала в мессенджере к действиям, направленным на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий. Цель призывов - воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит, совершение актов терроризма и диверсий", - отмечается в сообщении министерства.

По данным МВД, минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации "по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке дорог в конкретных местах и определенное время, выводу из строя средств наружных камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках".

Как сообщили в МВД, администраторы Telegram-канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать иные радикальные действия, которые они же и координировали.

По материалам ГУБОПиК МВД Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет".

Женщина признана подозреваемой, она заключена под стражу. "Фигурантка уже судима за кражу, официально не трудоустроена, а последние годы занимается проституцией", - отметили в МВД.

Кроме того, задержаны пять активных участников этого Telegram-канала по другим эпизодам преступной деятельности. Установлено несколько сотен радикальных участников, действиям которых будет дана правовая оценка. По информации МВД, у наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, "ежи" для пробития колес, биты.

Сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса "Водители 97" экстремистским.-0-