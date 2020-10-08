Задержана минчанка, которая нанесла надпись на фасад здания и распылила краску на милиционера

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана женщина, которая нанесла надпись на фасад здания и распылила краску на милиционера, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел ночью с 6 на 7 октября на улице Кабушкина. Возвращаясь домой со службы, участковый инспектор милиции Заводского РУВД Минска увидел, как неизвестная наносила надпись на фасад здания. Правоохранитель незамедлительно подошел к гражданке для выяснения обстоятельств, однако при виде милиционера женщина попыталась скрыться. Когда тот принял меры для ее задержания, женщина распылила краску ему на голову.

Нарушительницу все же задержали. Ей оказалась ранее не судимая 38-летняя минчанка.

По данному факту Заводским РОСК Минска действиям женщины дана правовая оценка по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).-0-