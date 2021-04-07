Задержана минчанка, распространявшая наркотики на протяжении года

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска задержали минчанку, которая на протяжении года распространяла наркотики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Правоохранителям поступила информация от граждан о том, что неизвестная гражданка ходит по улице в резиновых перчатках и роется в земле. На место незамедлительно выехали сотрудники милиции и задержали 29-летнюю женщину с поличным. Как оказалось, до приезда правоохранителей минчанка успела спрятать 17 свертков с мефедроном общим весом 40 г. В карманах у женщины правоохранители обнаружили 2 свертка с запрещенными веществами", - рассказали в ГУВД.

В ходе беседы задержанная призналась, что работает на интернет-магазин по продаже наркотиков на протяжении года. Женщина, приобретая партии запрещенных веществ, фасовала их на мелкие дозы и прятала посредством тайников-закладок в разных районах столицы. Осмотрев одну из местностей, сотрудники наркоконтроля также обнаружили 15 закладок с мефедроном. Общий вес изъятого составил более 70 г.

Мотив своего поступка девушка пояснила тем, что не хотела работать по специальности, а стремилась получить большие деньги. Известно, что на иждивении у задержанной имеется малолетний ребенок.

Материалы проверки переданы в Ленинский РОСК (Минска), где действиям минчанки дана правовая оценка.-0-