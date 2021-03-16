Задержана полочанка, угрожавшая сотрудникам милиции в интернете

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Полоцкого РОВД задержана 51-летняя местная жительница, которая работает продавцом в одном из торговых центров города. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Оперативниками установлено, что в октябре прошлого года полочанка, используя свой телефон, размещала угрозы применения насилия в отношении сотрудников полоцкой милиции в интернете. Правоохранители вышли на след подозреваемой в тот момент, когда проверяли ее на причастность к совершению другого преступления.
Возбуждено уголовное дело.-0-