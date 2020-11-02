Задержана преступная группа, обманом завладевшая мясом индейки на Br70 тыс.

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК МВД установили четырех человек, похитивших у предпринимателя товар почти на Br70 тыс. Сообщников задерживали с помощью СОБР МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в министерстве.

"Выяснилось, что злоумышленники, якобы представлявшие российскую компанию, предложили потерпевшему продать им крупную партию мяса индейки. Для оформления накладных на товар покупатели предъявили бизнесмену подлинные реквизиты существующего предприятия, расположенного в Оршанском районе, и предоставили необходимую документацию. Водитель фуры, на которой планировалось вывезти 8 т мяса, также оказался участником махинации и членом преступной группы", - рассказали в МВД.

Изначально стороны договорились, что расчет будет проведен наличными сразу после загрузки авто. Однако затем покупатели попросили отсрочку и обещали оплатить товар по факту его прибытия в пункт назначения. Завладев мясом, клиенты перестали выходить на связь.

Как отметили в ГУБОПиК МВД, трое участников преступной группы ранее уже попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Задержанные, как говорят они сами, "живут по понятиям". В ходе проведения обысков у одного из них обнаружена и изъята марихуана.

Действия участников преступной группы следователи расценили как мошенничество в особо крупном размере и возбудили уголовное дело. Кроме того, у одного из фигурантов нашли коноплю и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.-0-