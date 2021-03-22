22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана жительница Ждановичей за организацию протестных акций в поселке. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"38-летняя жительница поселка Ждановичи являлась администратором местного дворового чата и организатором несанкционированных массовых мероприятий, так называемых чаепитий, прогулок, концертов. Данные мероприятия женщина организовывала с лета прошлого года и являлась их активным участником. Неоднократно в Ждановичский отдел милиции и на линию 102 поступали жалобы местных жителей о том, что участники несанкционированных массовых мероприятий мешают комфорту и отдыху. Каждый раз, едва завидев сотрудников милиции, они убирали всю протестную символику и рассказывали, что просто собрались пообщаться либо попить чая. Однако после ухода правоохранителей в местных чатах активно постились фото, где участники "пьют чай" в окружении протестной символики", - рассказали в УВД.

За свою деятельность женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако, рассматривая протоколы, суд принимал решение о назначении наказания, не связанного с арестом, принимая во внимание, что она с мужем воспитывает пятерых детей. Хотя, по словам соседей, многодетная мать с головой ушла в политику, а домом и детьми занимался отец.

18 марта женщина была задержана. За активную протестную деятельность в отношении нее возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра в доме обнаружена и изъята протестная символика и носители информации. За проведение пикетирования - вывешивания полотна с незарегистрированной символикой в окне - к административной ответственности привлечен ее супруг как владелец дома. Дети в настоящее время находятся под присмотром бабушки. Также компетентными органами будет дана оценка выполнению супругами обязанностей по воспитанию детей.-0-